Республика Алтай заявила о готовности принять беженцев из Донбасса

Власти Республики Алтай заявили, что готовы оперативно развернуть пункты размещения для беженцев из Донбасса и принять до 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

18 февраля глава самопровозглашённых ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения в Россию из-за угрозы нападения украинских войск. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провёл оперативное совещание в Ростове-на-Дону и в приоритет поставил задачу определить, какие ещё регионы готовы принимать беженцев.

Ранее о готовности принять беженцев из Донбасса заявили власти Алтайского края, при этом не уточнив, сколько именно человек разместят в регионе.