Рейтинг Владимира Путина остается на отметке 87%

ВЦИОМ сообщил, что в октябре 2015 года уровень одобрения деятельности президента РФсоставил 87%, сообщает '' РИА Новости ''.

Владимир Владимирович сохраняет высокие позиции на протяжении последних 16 лет, по среднемесячным значениям с 1999 года рейтинг не опускался ниже 60%. Но последние полтора года показатель держится на пике максимальных значений— 87-88%.

Всероссийские опросы ВЦИОМ по этому поводу проводились в 1999-2015 годах, при каждом из них было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ТАСС отмечает, что рост одобрения деятельности президента был зафиксирован на фоне крымских событий весны 2014 года: рейтинг начал расти в марте, а в мае поднялся до 86% (с 64% в феврале).