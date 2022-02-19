Режим повышенной готовности ввели в нескольких российских регионах из-за беженцев из Донбасса

В Ростовской области 19 февраля с 10:00 по местному времени ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало увеличение числа беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом объявил губернатор Ростовский области Василий Голубев, сообщает ТАСС.

Сейчас количество беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области оценивают по-разному: например, ТАСС пишет о 10 тысячах человек, а Readovka — о 30 тысячах. Днём на автомобильных КПП скопилась очередь из 400-500 машин. По словам депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого, на границе с Ростовской областью к полудню ожидали прибытия 25 тыс. беженцев.

Из-за наплыва беженцев система здравоохранения региона перешла на повышенный режим работы. Это связано с тем, что на пунктах пропуска разместили бригады неотложной помощи, организовали медицинские посты и тестирование на ковид. Также и правительство Ростовской области вместе с региональными ведомствами и службами перешли на круглосуточную работу.

Однако это не всё. Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что в семи субъектах России пункты временного размещения готовы принять эвакуировавшихся из Донбасса. Среди них Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянская области.

Новости

Общество В каких регионах России могут разместить беженцев из ДНР и ЛНР?

Вечером 19 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Главам районов Воронежской области рекомендовано подготовить к развёртыванию пункты временного размещения беженцев и организовать взаимодействие с территориальными органами федеральной власти для организации работы этих пунктов. По словам Яцуценко, Воронежская область готова развернуть 42 пункта для эвакуированных, которые могут разместить 4500 человек.