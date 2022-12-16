«Режим системной аварии»: «Укрэнерго» объявила о режиме ЧС из-за критического повреждения энергообъектов
На Украине потеряли более 50% потребления объединенной энергосистемы
16 декабря 2022, 19:53
Компания «Укрэнерго» 16 декабря заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Произошла потеря более 50 процентов потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — заявили в организации.
Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Минобороны РФ сообщало, что их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В ведомстве подчеркивали, что все назначенные цели поражаются.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на атаки по российским объектам, в том числе и по Крымскому мосту.
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