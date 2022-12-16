«Режим системной аварии»: «Укрэнерго» объявило о режиме ЧС из-за критического повреждения энергообъектов

На Украине потеряли более 50% потребления объединённой энергосистемы

16 декабря 2022, 19:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания «Укрэнерго» 16 декабря заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — заявили в организации.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Минобороны РФ сообщало, что их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В ведомстве подчёркивали, что все назначенные цели поражаются.

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на атаки по российским объектам, в том числе и по Крымскому мосту.