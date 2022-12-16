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«Режим системной аварии»: «Укрэнерго» объявило о режиме ЧС из-за критического повреждения энергообъектов

На Украине потеряли более 50% потребления объединённой энергосистемы

16 декабря 2022, 19:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Компания «Укрэнерго» 16 декабря заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — заявили в организации.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Минобороны РФ сообщало, что их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В ведомстве подчёркивали, что все назначенные цели поражаются.

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на атаки по российским объектам, в том числе и по Крымскому мосту.

Комментарии 4

  • да ни какой у них там чс по свету нету! гонит зеленский украинский свет на запад без договоров, а плату за него кладёт себе в карман! и всё. это всё началось когда в европе начались холода, а топятся они светом...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Обхохочешся.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • И это правильно
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Остохренело читать эту лобуду. Вся эта система и ВПК и транспорт и связь и стратегические предприятия должны быть уничтожены под ноль. Сколько можно цинично позволять им использовать все это для убийства наших солдат и мирных жителей России????????
    17 декабря, Гость   Ответить
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