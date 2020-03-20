Родственник Владимира Путина создает свою политическую партию

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Общество За нарушение карантина введут уголовную ответственность

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина создает политическую партию на базе движения "Люди дела", сообщает "Коммерсантъ".

Глава попечительского совета Федерации тхэквондо России Роман Путин объявил о намерении выдвинуть от партии список людей, которые будут участвовать в выборах в Госдуму.

Партия будет позиционировать себя как правоконсервативный проект, который защищает права предпринимателей. По словам Романа Путина, "Люди дела" сосредоточатся на снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, а также на уменьшении ставок по кредитам".

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Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на госсобрании.

Политологи выражают сомнение по поводу того, что действия по созданию партии были согласованы с администрацией президента. Во время жарких споров по поводу несменяемости власти и в канун важнейшего голосования по вопросу изменений в Конституцию – это не самое мудрое решение, утверждают специалисты.

Особых перспектив у проекта опрошенные изданием политологи также не нашли – подозрения в кумовстве, вероятно, не добавят благосклонности избирателей, а ниша защитников интересов предпринимателей уже занята несколькими другими партиями, в том числе "Партией Роста", "Партией дела" и партией "Новые люди".