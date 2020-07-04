Родственник Владимира Путина возглавит политическую партию

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина возглавит политическую партию "Народ против коррупции", сообщает пресс-служба партии.

21 июня Роман Путин подал заявление на получение партийного билета, а спустя две недели на съезде его однопартийцы рассмотрят вопрос назначения родственника главы государства председателем и лидером "Народа против коррупции". Бюро генсовета партии рекомендовало принять кандидатуру Путина на этот пост.

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Заседание состоится в воскресенье, 5 июля. На этом же съезде примут решение о дальнейшей судьбе партии. В частности, обсудят направления деятельности и участие в выборах.

Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на госсобрании.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роман Путин создает политическую партию на базе движения "Люди дела". Политологи выразили сомнения по поводу того, что эти действия были согласованы с администрацией президента. Во время жарких споров по поводу несменяемости власти и в канун важнейшего голосования по вопросу изменений в Конституцию – это не самое мудрое решение, утверждали специалисты.