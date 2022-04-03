Роскомнадзор назвал условия для отказа от новых ограничений против YouTube

Роскомнадзор не будет вводить новые ограничительные меры против YouTube в том случае, если видеохостинг станет выполнять требования по удалению противоправного контента, а также снимет ограничения с российских каналов. Такие условия приводит РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что кроме удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы. Также на площадке происходят регулярные блокировки российских СМИ, развлекательных и информационных ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации (порядка шести тысяч материалов)», — добавили в Роскомнадзоре.

Новости

Общество В Минобрнауки объяснили письмо к вузам с просьбой перенести контент с YouTube

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Ведомство на 1 апреля насчитало порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.