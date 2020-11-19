Роскомнадзор одобрил блокировку онлайн-ресурсов за цензуру российских СМИ

Роскомнадзор поддержал законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 19 ноября.

"Дополнительно необходимо определить размеры штрафов в сопутствующих нормах КоАП", – рассказал собеседник агентства.

Один из авторов законопроекта – Антон Горелкин – уточнил, что суммы административных штрафов в отношении IT-платформ, допускающих цензуру против отечественных масс-медиа, составят от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому за ограничение доступа к информации российских СМИ по расовой, национальной и политической принадлежности зарубежным интернет-ресурсам будут грозить санкции. В частности, предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.