Роскомнадзор потребовал прекратить ограничения на видеохостинге YouTube в отношении СМИ

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор потребовал объяснить, по какой именно причине были введены ограничения на группу каналов интернет-издания «Политическая Россия». В ведомстве подчеркнули, что такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, говорится в сообщении.

«После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего на 1 апреля Роскомнадзор насчитал порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.