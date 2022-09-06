Россия, Донбасс и 45 стран мира. «Единая Россия» снова провела масштабный «Диктант Победы»

Алтайский край присоединился к международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы». Она прошла 3 сентября уже в четвёртый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, «Волонтёров Победы», Фонда президентских грантов.

В регионе было открыто 128 площадок, «Диктант Победы» написали свыше 8 тыс. человек. Годом ранее в крае работали 73 площадки, а участниками акции тогда стали около 5 тыс. человек, интерес к «Диктанту Победы» заметно вырос, отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Гладких. К международной акции в Алтайском крае присоединяются всё больше общеобразовательных школ, вузов, библиотек во всех муниципальных образованиях.

Как и по всей России.

«„Диктант Победы“ пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам, нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Что же касается других стран, то в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика. А наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине.

Напомним, все желающие ещё могут участвовать в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.