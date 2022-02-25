Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной

Россия готова отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

“Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса”, — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в этом “контексте” Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

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Политика Путин заявил о готовности провести переговоры с Украиной

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сесть с Москвой за стол переговоров. Тогда же Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне.