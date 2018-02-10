Россия и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике

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Россия, Германия и Европейская Комиссия подписали финансовое соглашение Программы трансграничного сотрудничества "Регион Балтийского моря". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство Европейского Союза в Российской Федерации.

Как пишет ведомство, каждая из сторон выделила по 4,4 миллиона евро. Европейский вклад на сумму в 8,8 миллиона евро дополняет 263,8 миллиона евро, ранее выделенные в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития.

Сотрудничество охватит ряд сфер: сохранение морской экосистемы, развитие транспортного сообщения и борьбу с изменением климата.

Помимо России и Германии, в проекте принимают участие Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Дания и Норвегия.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер приветствовал подписание соглашения, указав на возможность России и ЕС сотрудничать и в сложившейся геополитической ситуации.

"Это доказывает, что и в непростые времена ЕС и Россия могут и готовы сотрудничать в тех сферах, где их интересы совпадают", — отметил дипломат.

В представительстве также выразили уверенность, что соглашение укрепит сотрудничество России и Европы в Балтийском регионе и "поможет найти совместные решения для преодоления общих вызовов".