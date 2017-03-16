Россия и Германия согласовали дату визита Ангелы Меркель в Москву

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Берлин согласовали дату визита в РФ канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет Gazeta.ru.

Однако Ушаков не назвал точной даты визита канцлера. По его словам, информация об этом должна выдаваться обеими сторонами одновременно.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что ждет визита Мекрель. Он просил передать ей "самые лучшие пожелания". Также глава российского государства подчеркивал, что также будет рад визиту президента Германии.

В прошлый раз в Москву Ангела Меркель приезжала два года назад.