Россия может упростить визовый режим с 18 странами

Министерство иностранных дел России ведёт работу по упрощению визового режима с 18 странами, сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Переговоры, в частности, проходят с Малайзией, Китаем, Гонконгом, а также некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

«На стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнёрами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — рассказал дипломат.

24 июля правительство РФ объявило о расширении перечня недружественных стран — в него добавили острова Гернси и Мэн, а также Багамы.