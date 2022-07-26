Россия может упростить визовый режим с 18 странами
Среди них — Малайзия, Китай и Гонконг
26 июля 2022, 17:16, Никита Черников
Министерство иностранных дел России ведёт работу по упрощению визового режима с 18 странами, сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Переговоры, в частности, проходят с Малайзией, Китаем, Гонконгом, а также некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
«На стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнёрами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — рассказал дипломат.
24 июля правительство РФ объявило о расширении перечня недружественных стран — в него добавили острова Гернси и Мэн, а также Багамы.
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