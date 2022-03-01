Россия нанесет высокоточные удары по объектам СБУ в Киеве

Россия нанесёт удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство призвало граждан, проживающих рядом, покинуть свои дома.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — сказал Конашенков.

Также в ведомстве провели очередной брифинг, в котором заявили, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими войсками, которые брали под контроль районы вдоль побережья. Сейчас выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.