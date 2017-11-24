Россия направит свой самолет-гигант для поисков пропавшей подводной лодки

Президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки. Об этом пишет РБК.

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Происшествия Аргентинская подводная лодка пропала у побережья провинции Санта-Крус

Россия направит на поиски самолет "Антонов", грузоподъемность которого составляет 150 тонн. Как пишет РИА "Новости", также на поиски готово отправиться океанографическое судно ТОФ "Игорь Белоусов". На борту есть необходимый комплект оборудования, новый водолазный комплекс, аппарат ГВК-450, который может погружаться на глубину до 450 метров. Переход к месту предполагаемых работ займет около 45 суток.

Как ранее сообщало ИА "Амител", подводная лодка San Juan пропала 15 ноября. На ее борту в этот момент находились 44 члена экипажа. Связь с подводной лодкой пропала во время обычного перехода из одного порта в другой.