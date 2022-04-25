Россия объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата

Москва объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей, соответствующую ноту получил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, сообщает МИД России.

«Главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ об объявлении persona non grata сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии. Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение правительства ФРГ», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию страны. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплочённости немецкого народа.