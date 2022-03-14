Россия отказалась участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.

Толстой уточнил, что ПАСЕ — это часть Совета Европы, в котором Россия отказалась участвовать ещё 10 марта. Формально для выхода нужно, чтобы в парламент был внесён отказ государства от заключённых им международных соглашений по вступлению в Совет Европы. После одобрения парламента возможен выход из организации.

Также Толстой сообщил, что Россия не собирается платить большой организационный взнос.

В самой ассамблее пояснили, что Россия не направляла заявления о выходе из Совета Европы, а решения Европейского суда по правам человека обязательны для России, пока она остаётся в составе организации.