Россия отсрочила для Белоруссии платежи по госкредитам на пять-шесть лет

Российские власти дали Белоруссии отсрочку по платежам по госкредитам на пять-шесть лет. Об этом заявил глава Минфина РБ Юрий Селиверстов в эфире канала «Беларусь-1».

«По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы, для того чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнёрами из России», — пояснил министр.

Он добавил, что средства, которые будут сохранены благодаря отсрочке платежей, направят на развитие секторов, которые улучшат взаимную торговлю в санкционный период.

По словам Селиверстова, страны не обсуждают возможность перехода на рубль в качестве единой платёжной единицы.