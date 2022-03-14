Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН из США

Россия поддержит перенос штаб-квартиры ООН из США на территорию нейтрального государства. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, подобные изменения позволили бы снять напряжение с процесса поиска коллективных ответов на вопросы, а также снизило бы уровень политизированности.

При этом Ильичёв добавил, что сейчас получить разрешение от всех стран практически невозможно. Одной из причин является то, что подобные изменения потребуют больших финансовых вложений.

Также не в пользу этого решения играет тот факт, что совсем недавно в здании Генассамблеи закончился капитальный ремонт.