Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

«Газпром» сообщил о полном прекращении поставок газа голландскому трейдеру GasTerra после его отказа платить в рублях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что по состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платёж за поставки топлива в апреле.

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы», — заявили в «Газпроме».

Таким образом, с настоящего времени и до момента завершения контракта, 1 октября 2022 года, покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа.

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