Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД РФ на своём сайте. В ведомстве объяснили, что ситуация в Совете деградирует, а такое решение принято в ответ на враждебные действия.

«Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают её в инструмент антироссийской политики. В нарушение правила консенсуса принимаются незаконные и дискриминационные решения. Россия „отстранена“ от работы и проектов СГБМ», — подчеркнули в министерстве.

При этом прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить РФ из Балтики обречены на провал, отметили в ведомстве.