Россия восстановит мосты, дороги и экономику в Херсонской области Украины

Россия восстановит мосты и отремонтирует дороги в Херсонской области Украины, деньги на это выделены. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передаёт РБК.

Помимо этого, РФ займётся восстановлением экономики региона — власти уже наметили комплекс мер, чтобы она заработала «как можно быстрее», пояснил чиновник.

«Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции, <...> молочный комбинат и заводы по производству масла — мы считаем, что их все нужно максимально быстро запустить, мы всё для этого сделаем», — сказал он.

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав РФ. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что такое решение должны принимать жители региона.