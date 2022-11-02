Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Россия возобновляет реализацию зерновой сделки, приостановленной после теракта в Севастополе. Как пишет РИА Новости, в Минобороны РФ заявили, что Москва получила письменные гарантии от Украины не использовать зерновой коридор для боевых действий против России.

Вернуться к сделке удалось с помощью посредничества ООН и Турции, добавили в Минобороны.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — добавили в ведомстве.

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Политика Путин заявил Эрдогану о возможности возобновления зерновой сделки при гарантиях от Киева

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.