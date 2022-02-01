Россия всё ещё не дала ответ США по гарантиям безопасности

Россия всё ещё не передала США свой основной ответ на их предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Вашингтону были переданы соображения Москвы “по несколько другой проблематике”. ”Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока ещё этот ответ готовится, а это просто произошла путаница”, — пояснил Песков.

При этом он отметил, что на данный момент чёткого понимания о сроках предоставления ответа Москвы нет. Как уточнил представитель Кремля, решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, когда “посчитает необходимым”.