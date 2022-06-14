Россия ввела санкции против 49 граждан Великобритании

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе нескольких журналистов. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

Так, под ограничения попали корреспонденты The Guardian, ведущие BBC, а также главные редакторы крупных британских газет Daily Mail и Independent. Кроме того, в список внесли редактора военных новостей газеты Times. Всем им запрещён въезд на территорию России.

Помимо представителей СМИ, в санкционном списке значатся лица, связанные с оборонным комплексом Британии. Так, санкции введены против заместителя министра обороны Лео Докерти, командующего ВВС страны Майкла Вигстона и других.