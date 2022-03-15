Россия ввела санкции против Байдена

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, глава Соединённых Штатов был внесён российской стороной в стоп-лист в ответ на беспрецедентные санкции Вашингтона против РФ.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не отказывается полностью от поддержания официальных связей с лицами из указанного списка и готова решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США.