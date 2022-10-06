Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, соглашение об этом либо уже подписано, либо будет подписано «вот-вот».

«Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — пояснил он на полях Каспийского экономического форума в Москве.

По словам вице-премьера, средства выделяются «на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств».

Отметим, что выделение кредита анонсировал премьер Белоруссии Роман Головченко ещё в августе. По его словам, средства пойдут на 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года.