Россия выступила против независимости Тайваня от Китая

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится о позиции России по Тайваню: Москва выступает категорически против независимости острова, сообщает “Ъ”.

“Российская сторона подтверждает приверженность принципу “одного Китая”, подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме”,— говорится в документе.

Напомним, США поддерживают Тайвань в его отношениях с КНР, но не признают остров как государство. В ноябре 2021 года президент США Джо Байден подтверждал в разговоре с Си Цзиньпином, что не подстрекают к независимости Тайваня и придерживаются политики по закону об отношениях с Тайванем 1979 года.