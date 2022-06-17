Россия за два года вложит в развитие ДНР около двух миллиардов рублей

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил о создании в республике фонда развития промышленности с бюджетом около двух миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас будет в ближайшее время создан фонд развития промышленности. Здесь 2 млрд рублей: и наши деньги, и Российская Федерация помогает», — сказал Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, фонд будет выдавать субсидии на восстановление промышленных предприятий.

Он добавил, что, помимо разрушения от военных действий, в республике есть проблема с устаревшим советским оборудованием.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика РФ вернётся к уровню прошлого года примерно через 10 лет, если ничего в текущей ситуации не предпринимать.