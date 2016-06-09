Россияне смогут заработать, прогнозируя итоги выборов в Думу

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Сайт к выборам в Государственную Думу, на котором можно будет заработать благодаря прогнозам итогов кампании, запустил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об этом, как передает РИА Новости, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Мы открыли для всеобщего посещения новый сайт, который называется 2016.wciom.ru. Это средоточие политически важной, актуальной, значимой информации о том, что российские избиратели думают и говорят о выборах, о партиях, о кандидатах. Там будет много интересных элементов, там будут прогнозы, там будут тотализаторы даже, связанные со ставками на результаты выборов, будут новости, экспертные мнения", - сказал господин Федоров.

Он уточнил, что на сайте имеется прогнозная биржа, где и будут делаться ставки на итоги выборов.

Каждый желающий, по его словам, может поучаствовать в тотализаторе. "Два варианта — платно и бесплатно. Если бесплатно, то для вас призом будет самоуважение, если вы попадете в результат, а если платно, то можно и денег заработать, правда, там особые условия", - уточнил глава ВЦИОМ.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся 18 сентября текущего года. При этом 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.