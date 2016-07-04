Российская делегация покинула ОБСЕ из-за проекта резолюции по Крыму

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Делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за проекта резолюции Украины по Крыму. Об этом пишет Life.ru.

Как заявил депутат Госдумы Николай Ковалев, эта резолюция — "откровенный антироссийский проект". Он также отметил, что поддерживать этот документ неприемлемо.

Также он отметил, что на заседании все поправки, предложенные Россией, без объяснения причин были отклонены другими членами ПА, из-за чего делегация РФ в знак протеста покинула зал заседаний без объяснения причин. Но поправки прибалтийских стран все были приняты.