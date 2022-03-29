Российская и украинская делегации прибыли в Турцию для проведения переговоров

Представители российской и турецкой делегаций прибыли во дворец в Долмабахче для проведения переговоров. Об этом сообщает телеграм-канал «РВНП».

Отмечается, что участников делегаций поприветствовал президент Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что продолжение конфликта России и Украины никому не выгодно.

Повестка, которую будут обсуждать стороны в Турции, пока не оглашалась.

Напомним, что ранее стороны провели три раунда очных переговоров. Также в Турции встречались главы МИД двух стран.

После очных встреч переговоры некоторое время продолжались в онлайн-формате.