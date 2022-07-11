Российские хакеры добыли секретные документы украинской армии

Российские хакеры группы RaHDIt рассказали о том, что им, совместно с украинской группой «Берегини», удалось добыть секретные данные украинской армии.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой „Берегини“, очень хорошо работаем», — заявил РИА Новости представитель российской группы.

По его словам, сейчас они получают большой объем данных, но пока не могут дать точной информации.

Представитель RaHDIt добавил, что членам группы «Берегини» помогают их друзья, которые находятся в составе украинской армии.