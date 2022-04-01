Российские компании смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за самолёты иностранным кредиторам в рублях. Документ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что резиденты обязательств по уплате «арендных, лизиновых и иных платежей» могут использовать рубль по договорам, которые предусматривают «аренду и лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей, перед иностранными кредиторами». Оплату по договорам можно проводить на счета, открытые в российских банках.

В документе отмечается, что речь идёт о зарубежных кредиторах тех стран, которые совершают «недружественные действия» против России.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, Евросоюз, США и другие государства закрыли небо для российских авиакомпаний.