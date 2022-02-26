Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь

Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

“Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населённого пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь”, — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.