Российским дипломатам отказали в бесплатном входе на пляж в США

Власти американского города Ойстер-Бэй отказали российским дипломатам в выдаче более 100 бесплатных пляжных билетов. Также запрет распространяется на семьи дипломатов. Об этом пишет портал russian.rt.com со ссылкой на NBC New York.

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Статья американского издания начинается со слов "Теперь плати, товарищ!" . NBC New York пишет, что эти меры не связаны с новыми антироссийскими санкциями. Власти американского города считают, что если местные жители должны платить за возможность наслаждаться солнцем и песком, то не стоит делать исключений для представителей Москвы.

Вход на пляж в городе Ойстер-Бэй стоит 20 долларов. А для нерезидентов стоимость увеличивается до 50-60 долларов.