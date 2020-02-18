Российским министрам могут запретить хранить деньги за рубежом

Российским министрам и членам правительства могут запретить иметь счета в зарубежных банках. Соответствующие поправки могут быть внесены в Конституцию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС.

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Согласно предложению, главам федеральных органов власти, в том числе премьер-министру, вице-премьерам и федеральным министрам, будет запрещено иметь счета, а также хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Как уже писал аmic.ru, другими инициативами, которые в качестве поправок могут войти в Конституцию, стало предложение депутата Виталия Милонова о запрете на аборты, а также закрепление неприкосновенности бывших президентов – с такой инициативой выступила сенатор и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля.