Российско-украинские переговоры могут состояться ближе к концу недели

Второй раунд переговоров по урегулированию ситуации между Россией и Украиной в Белоруссии в среду, 2 марта, маловероятен. Как сообщает источник «Интерфакса», скорее всего «речь идёт о конце недели».

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учётом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — сказал он.

Знакомый с ситуацией собеседник отметил, что более реалистичные сроки начала нового раунда переговоров — «ближе к пятнице», при «условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра».

Напомним, первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. После встречи делегации разъехались по своим столицам, чтобы провести консультации.