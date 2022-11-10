Российскую делегацию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров

Рассматривается возможность участия Владимира Путина в режиме видеосвязи

10 ноября 2022, 15:37, Илья Звягинцев

Глава МИД России Сергей Лавров будет представлять российскую делегацию на саммите G20. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи», — цитирует Тумайкина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в данный момент прорабатывается формат участия России в саммите «Большой двадцатки».

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