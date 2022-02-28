Ростуризм работает над вывозом россиян из стран ЕС

Росавиация ведёт работу по организации вывоза россиян из стран Европы. Как сообщает РИА Новости, график “эвакуации” россиян после новости о закрытии неба для российских самолётов будет составлен после уточнения требуемых объёмов поставки.

Россияне могут сообщить о возникшей проблеме на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 08:00 до 20:00 по Москве).

Напомним, ранее главы МИД ЕС договорились закрыть российским самолётам небо Евросоюза.