Руководитель крайизбиркома заработала свыше 6 млн рублей в год «больших выборов»

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова по итогам 2021 года заработала 6,1 млн рублей. Это почти на 800 тысяч рублей больше, чем у неё было в 2020 году. Сведения о доходах размещены на сайте крайизбиркома. Добавим, что в прошлом году в крае прошли выборы депутатов регионального Заксобрания и Госдумы.

В собственности у Акимовой находится квартира площадью 44,7 кв. м, три автомобиля, в том числе два Lexus и один — Toyota. Муж председателя избиркома задекларировал чуть более 600 тысяч рублей дохода. Ему принадлежит квартира 107,4 «квадрата», офисное помещение (71,8 кв. м), а также два машино-места — суммарно 43,8 кв. м.

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Зампредседателя крайизбиркома Евгений Суворов отчитался за 5 млн рублей по итогам 2021 года. Это примерно на 500 тысяч больше, чем у него было ранее. Заместитель Ирины Акимовой владеет автомобилем Mitsubishi. Жена Суворова заработала 276 тысяч рублей. У неё в собственности доля в квартире и машина Hyundai.

Секретарь избиркома Анна Пономаренко задекларировала 3,59 млн рублей, что на 300 тысяч больше, чем было в 2020 году. В собственности Пономаренко квартира 54 кв. м, а также доля с супругом в другой жилплощади (100,4 «квадрата»). Муж Пономаренко заработал 4,51 млн рублей. У него в собственности машино-место и погреб, автопарк состоит из Lexus, Subaru, Toyota и Nissan.