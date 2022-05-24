Руководитель крайизбиркома заработала свыше 6 млн рублей в год «больших выборов»
По итогам 2020 года доход Ирины Акимовой составлял около 5,3 млн рублей
Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова по итогам 2021 года заработала 6,1 млн рублей. Это почти на 800 тысяч рублей больше, чем у неё было в 2020 году. Сведения о доходах размещены на сайте крайизбиркома. Добавим, что в прошлом году в крае прошли выборы депутатов регионального Заксобрания и Госдумы.
В собственности у Акимовой находится квартира площадью 44,7 кв. м, три автомобиля, в том числе два Lexus и один — Toyota. Муж председателя избиркома задекларировал чуть более 600 тысяч рублей дохода. Ему принадлежит квартира 107,4 «квадрата», офисное помещение (71,8 кв. м), а также два машино-места — суммарно 43,8 кв. м.
Зампредседателя крайизбиркома Евгений Суворов отчитался за 5 млн рублей по итогам 2021 года. Это примерно на 500 тысяч больше, чем у него было ранее. Заместитель Ирины Акимовой владеет автомобилем Mitsubishi. Жена Суворова заработала 276 тысяч рублей. У неё в собственности доля в квартире и машина Hyundai.
Секретарь избиркома Анна Пономаренко задекларировала 3,59 млн рублей, что на 300 тысяч больше, чем было в 2020 году. В собственности Пономаренко квартира 54 кв. м, а также доля с супругом в другой жилплощади (100,4 «квадрата»). Муж Пономаренко заработал 4,51 млн рублей. У него в собственности машино-место и погреб, автопарк состоит из Lexus, Subaru, Toyota и Nissan.