Рыцари длинного стола. В Сети вновь обсуждают дистанцию Владимира Путина на встречах

Владимир Путин 14 февраля провёл рабочие встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. И тут не обошлось без длинного стола, несмотря на то, что главы ведомств — российские политики. Напомним, в первых числах февраля Путин встречался с премьер-министром Венгрии и президентом Франции. Их переговоры в Кремле прошли за длинным 6-метровым столом, который сразу стал объектом для мемов. Позже такую меру объяснили нежеланием иностранных высокопоставленных гостей проходить российский ПЦР-тест.

Встречи с российскими политиками на большой дистанции тоже, как оказалось, имеют свои причины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил изданию Life, что в нынешних условиях это обычная практика.

“Это сейчас обычная практика рабочих встреч, которые быстро организуются. Около шести метров расстояние. Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности”, — сказал представитель Кремля.

Но это не помешало интернету вновь взорваться шутками.

15 февраля Владимир Путин в Кремле встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Уже по традиции — за длинным столом.