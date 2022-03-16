С армией, но вне блоков. Эксперт объяснил, что за «шведский нейтралитет» хочет Киев

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, что представляет собой «австрийский и шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства», который предложил Киев на переговорах с Россией. Как сообщает АиФ.ru, он напомнил, что Швейцария наиболее знаменитая, но не единственная в Европе страна с нейтральным статусом.

Кортунов напомнил, что австрийский нейтралитет сформировался после Второй мировой войны.

«В 1955 году была достигнута международная договоренность, что ни одна страна и ни один блок не может иметь на ее территории вооруженных сил. Австрийцы участвуют в экономических объединениях (например, ЕС), но не в военных. Понятно, почему сейчас эта модель привлекает Украину. В НАТО Киев, похоже, сильно разочаровался», — подчеркнул эксперт.

Швеция же во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет, но в отличие от Австрии это была позиция не мирового сообщества, а шведского руководства.

«До недавнего времени шведская модель нейтралитета отличалась относительно невысокой вовлеченностью в программы НАТО и собственной небольшой армией. При этом у шведов традиционно довольно сильный военно-промышленный комплекс. Отличительной особенностью шведского нейтралитета является то, что на дипломатической арене шведское правительство, напротив, довольно активно выступало с критической позицией по отношению к России. Причем с более критической, чем иные страны НАТО», — пояснил он.

По словам Кортунова, еще один вариант, который рассматривают в Киеве — «ирландский нейтралитет». Он похож на австрийский, поскольку также предусматривает участие в экономических, но не в военных союзах, наличие небольшой армии. Отсутствие сильного ВПК на территории страны. В принципе, возможно создание нового, «украинского» варианта нейтралитета на основе совмещения нескольких ранее известных моделей.

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Политика Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины

Напомним, что как рассказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии.

Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своём распоряжении полноценные армию и флот. Мединский добавил, что такой вариант демилитаризации сейчас обсуждается на уровне министерств обороны обеих стран.