Саакашвили оштрафовали на 28 долларов за отказ встретиться с гражданами

Михаила Саакашвили оштрафовали на 680 гривен (примерно 28 долларов) за отказ исполнить судебное решение, согласно которому он должен был встретиться с гражданами. Об Этом пишет Главу Одесской городской государственной администрацииоштрафовали на 680 гривен (примерно 28 долларов) за отказ исполнить судебное решение, согласно которому он должен был встретиться с гражданами. Об Этом пишет "Российская газета"





Эта история началась еще в декабре 2014 года. Житель Одесской области, назвавшийся как Д., обратился в областную администрацию. Он попросил встречу в рамках личного приеме у губернатора. У обращавшегося накопились претензии к работе городской и районной власти в вопросах социальной защиты. Но встреча ему так и не была назначена. Вместо этого он получил отписку за подписью заместителя. В ответ активный гражданин подал иск в окружной административный суд, и 26 июня 2015 года, когда область уже возглавлял Саакашвили, получил решение, которое обязывает губернатора организовать личный прием рядового одессита.





Команда Саакашвили подала апелляционную жалобу, в которой пытались отстоять право губернатора не тратить время на личный прием граждан. Впрочем, суд оставил свое решение без изменений.





Если и после этого судебное решение не будет выполнено, то Саакашвили оштрафуют еще раз в двойном размере.