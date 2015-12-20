Саакашвили оштрафовали на 28 долларов за отказ встретиться с гражданами
Михаил Саакашвили получил штраф за то, что отказывается встречаться с гражданами.
20 декабря 2015, 15:05
Главу Одесской городской государственной администрации Михаила Саакашвили оштрафовали на 680 гривен (примерно 28 долларов) за отказ исполнить судебное решение, согласно которому он должен был встретиться с гражданами. Об Этом пишет "Российская газета".
Эта история началась еще в декабре 2014 года. Житель Одесской области, назвавшийся как Д., обратился в областную администрацию. Он попросил встречу в рамках личного приеме у губернатора. У обращавшегося накопились претензии к работе городской и районной власти в вопросах социальной защиты. Но встреча ему так и не была назначена. Вместо этого он получил отписку за подписью заместителя. В ответ активный гражданин подал иск в окружной административный суд, и 26 июня 2015 года, когда область уже возглавлял Саакашвили, получил решение, которое обязывает губернатора организовать личный прием рядового одессита.
Команда Саакашвили подала апелляционную жалобу, в которой пытались отстоять право губернатора не тратить время на личный прием граждан. Впрочем, суд оставил свое решение без изменений.
Если и после этого судебное решение не будет выполнено, то Саакашвили оштрафуют еще раз в двойном размере.
Михаил Саакашвили - грузинский и украинский государственный и политический деятель. Председатель Одесской областной государственной администрации с 30 мая 2015 года. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров "Революции роз", в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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