Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию

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Экс-президент Грузии и глава украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его соратников задержали и депортировали из Киева в Грузию. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Facebook-страницу политика.

По словам Саакашвили, в Грузию на спецрейсе, самолетом Нацгвардии Украины, были высланы друг бывшего одесского губернатора Давид Макишвили, а также его бывший охранник и водитель.

Ранее Саакашвили заявил, что вооруженные люди в украинской столице похитили экс-начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили и еще один соратник Михаил Абзианидзе перестали выходить на связь.

Напомним, Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, в начале сентября прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины из Польши. В связи с этим по пяти статья было возбуждено уголовное дело. Политика признали виновным в незаконном пересечении госграницы и оштрафовали на 130 долларов.