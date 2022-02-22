Санкции будут избирательными. Какие меры в отношении России готовит Запад после признания Донбасса

После того как Россия накануне, 21 февраля, признала Донецкую и Луганскую народные республики, страны Запада подтвердили, что введут новые санкции против РФ. Большую часть из них ранее анонсировали власти США. Ожидается, что уже 22 февраля будут опубликованы новые ограничительные меры со стороны ЕС и Великобритании.

Какие санкции из-за признания Донбасса может ввести Байден?

Белый дом накануне сообщил, что президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР. Кроме того, большинство экспертов убеждены, что США введут санкции в отношении суверенного долга России и против ряда российских банков. Следует ожидать и секторальных санкций против дополнительных российских отраслей (в первую очередь — металлургии), против людей из «ближнего круга» президента России Владимира Путина, а также против «индивидов, поддерживающих насилие», пишет РБК. Возможны и дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологичных продуктов.

А что грозит России со стороны Евросоюза?

Скорее всего, ЕС примет “косметические” меры против российских политиков и должностных лиц, а не конкретные ограничения против банков или компаний. Ясность в этом вопросе последует в ближайшие дни. То, что это неизбежный факт, уже признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Какие ответные санкции может применить Россия?

В качестве контрсанкций Россия может ограничить экспорт сельскохозяйственной продукции или минеральных удобрений в страны ЕС.