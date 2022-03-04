Санкции, фейки и гуманитарный коридор. Что произошло за девятый день спецоперации на Украине?

На территории Украины уже девятый день продолжается специальная операция, которую проводят Вооружённые силы РФ. В очередной день операции наша армия отвоевала АЭС в Харькове, которая едва не была уничтожена ракетами. Также несколько известных мировых компаний из-за санкций прекратили свою работу в России. Госдума РФ приняла закон о фейках о действиях российских военных на территории Украины. Кстати, на фоне принятия закона в стране закрылись несколько независимых СМИ. Рассказываем коротко о главных событиях дня.

Ситуация на АЭС

Ночь на 4 марта стала одна из самых напряжённых с начала операции. На востоке Украины на Запорожской АЭС, одной самых больших в Европе, возник пожар в результате попадания снаряда. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сразу обсудил ситуацию, которая могла бы привести к серьёзным последствиям, с президентом страны Владимиром Зеленским. Также заявление по поводу ситуации на АЭС сделал глава Белого дома Джой Байден. В итоге пожар не причинил серьёзного вреда реактору, его потушили, а уже через несколько часов Министерство обороны РФ заявило, что взяло под контроль атомную станцию.

Согласно данным Минобороны, 4 марта группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населёнными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Вооружённые силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населённые пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое. По просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов. Весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению.

Закон о фейках

Госдума РФ 4 марта единогласно приняла резонансный законопроект о действиях российских военных на территории Украины. По нему предполагают уголовную ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Причиной создания законопроекта стало желание властей добиться распространения правдивых данных о том, что на самом деле происходит на Украине. Россияне могут получить за фейки штраф до 1,5 миллиона рублей или до трёх лет лишения свободы. Отягчающими факторами может стать служебное положение или корыстные побуждения. В этом случае сумма штрафа увеличится до 5 миллионов, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от 10 до 15 лет.

Подробнее о законопроекте читайте в нашем материале.

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Кстати, за последние два дня в России закрылись сразу несколько независимых изданий, которые, освещая события на Украине, приводили разные мнения о том, как проходит спецоперация. Прекратили работу такие авторитетные издания, как «Эхо Москвы», «Медуза» и «Zнак».

Мировые компании уходят из России

На фоне спецоперации на Украине известные мировые компании продолжают закрывать свой бизнес в России. За последний день «ушли» такие серьёзные бренды, как Rolls-Royce, FEDEX, Dassault, Microsoft, Michelin и другие.

На фоне санкций западных стран ряд российских компаний заявили о финансовых трудностях. Так, например, авиакомпания S7 объявила, что с 5 марта закрывает все международные рейсы. Крупнейшая IT-компания предупредила инвесторов о возможности дефолта. Президент Владимир Путин обратился к западным странам, что Россия не собирается ухудшать отношения с соседями.

«У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им посоветовал бы тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, то возникают исключительно в ответ на какие-нибудь недружественные действия в отношении России. Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», — сказал президент.

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Гуманитарный коридор

После второго раунда переговоров между Россией и Украиной ситуация в соседней стране стала более стабильной. В девятый день операции не поступало сообщений о серьёзных боях. Сейчас для обеих сторон на Украине должны заработать гуманитарные коридоры. А вот третий раунд переговоров, по предварительным данным, состоится уже в ближайшие дни. По словам советника Владимира Зеленского, они могут пройти 5 или 6 марта. При этом речи о подписании каких-то документов по итогам пока не идёт. Стороны настаивают на своих интересах. Также, по словам Дмитрия Пескова, в ближайшее время не ожидается разговора между Путиным и Зеленским.