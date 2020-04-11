Санкции введут в отношении стран за отказ принимать своих граждан из США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о санкциях против стран, которые отказываются принять своих граждан, депортируемых из Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, МИД страны составит список государств, которые препятствуют возвращению граждан из Соединенных Штатов. После этого его передадут госсекретарю, который в течение семи дней должен принять и начать исполнять план по введению санкционных мер.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев", – заявил Трамп.

Он уточнил, что снятие санкций осуществляется сразу после того, как устранят причину их введения. Меморандум будет действовать до конца 2020 года, если его не продлят дополнительным указом.

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